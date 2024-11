Agi.it - Barcellona, Jerez o Portimao? Ecco dove sarà disputata l'ultima gara del mondiale di MotoGp

(Agi.it - venerdì 1 novembre 2024)- AGI -de la Frontera in Spagna oin Portogallo: sono questi i tre circuiti che potrebbero ospitare l'deldi Moto Gp, dopo che è ufficialmente saltato il Gran Premio della Comunità Valenciana a causa delle devastazioni del maltempo. Il Gran Premio era in programma dal 15 al 17 novembre sul circuito di Cheste ma la Dorna potrebbe decidere di farlo slittare di una settimana per dare più tempo agli organizzatori di preparare una corsa decisiva per il. Una decisione è attesa prima dello svolgimento della pena Sepang, domenica mattina. Dal novero delle possibilità sembra escluso il circuito di Alcaniz, in Aragona, per i rischi meteorologici. A, in Andalusia, nel weekend del 17 si disputa la Coppa Lamborghini, ma la settimana dopo sarebbe libero. L'alternativa in Spagna è Montmelò, in Catalogna.