Liberoquotidiano.it - "Attacco prima del voto negli Usa". Fonti militari: Medio Oriente sull'orlo dell'abisso

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: Israele è a un "alto livello di preparazione" in attesa di una potenziale risposta dall'Iran agli attacchi aerei del 26 ottobre. Lo ha detto una fonte militare alla Cnn. I leader iraniani hanno minacciato di effettuare un'azione di rappresaglia dopo che l'aeronautica militare israeliana ha attaccato batterie antiaeree e siti radar in tutto l'Iran in rappresaglia per un massicciomissilistico balistico iraniano su Israele il 1 ottobre. La fonte militare ha detto alla Cnn che gli attacchi di Israele "hanno creato un dilemma per Teheran" poiché hanno ridotto la sua capacità di attaccare e difendersi da una risposta israeliana. Mercoledì la Cnn aveva citato una fonte di alto rango del regime degli Ayatollah per riferire'intenzione di Teheran di colpire in modo "definitivo e doloroso" Israele, indicando una data "del giornoe presidenzialiStati Uniti".