Alluvione del secolo in Spagna, sono oltre 200 i morti: “Residenti avvisati in ritardo di ore” VIDEO (Di venerdì 1 novembre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora la Spagna è costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero dei morti purtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolo Alluvione del secolo in Spagna, sono oltre 200 i morti: “Residenti avvisati in ritardo di ore” VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Alluvione del secolo in Spagna, sono oltre 200 i morti: “Residenti avvisati in ritardo di ore” VIDEO Leggi tutto su Ildifforme.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La "Gota Frìa" ha colto alla sprovvista autorità e cittadini ed ora laè costretta a fare i conti con le devastanti conseguenze del maltempo, che ha colpito la zona est del Paese; mancano all'appello ancora numerose persone e il numero deipurtroppo sembrerebbe destinato ad aumentare L'articolodelin200 i: “indi ore”proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, le vittime dell’almeno 158. Il Governo: «Decine e decine di dispersi»; Le responsabilità politiche dietro «l’del» inin: il bilancio dei morti sale a 158. Il sindaco di Alfafar: “Abbiamo i cadaveri in casa”; "L'del" in, all'opera i cambiamenti climatici; Alluvioni in, almeno 70 morti per la «peggior goccia fredda del». In 8 ore la pioggia di un anno: 3 giorni di lutto nazionale; A Valencia l'del, oltre 150 vittime, il ministro: "Cimorti all'interno di alcuni veicoli"; Approfondisci 🔍

A Valencia l’alluvione del secolo, oltre 150 vittime, il ministro: “Ci sono morti all’interno di alcuni veicoli”

(msn.com)

Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche dei dispersi dell’alluvione che ha devastato Valencia: le vittime accertate sono 95, ma io numero è destinato a crescere. Ursula von del Leyen: “Questo ...

L'alluvione del secolo piega la Spagna: oltre 90 morti e decine di dispersi, la polemica per i soccorsi e la nuova allerta

(europa.today.it)

In poche ore su Valencia è caduto l'equivalente di un anno di precipitazioni. Il bilancio dei danni è ancora provvisorio. La situazione ...

Spagna, le vittime dell’alluvione sono almeno 158. Il Governo: «Decine e decine di dispersi»

(ilsole24ore.com)

I sopravvissuti al peggior disastro naturale che ha colpito la Spagna in questo secolo si sono svegliati giovedì con scene di ... di Valencia hanno subito numerosi danni materiali dall’alluvione, ...

Alluvione Spagna, diretta oggi: allerta in Andalusia, Isole Baleari e Catalogna. Valencia, oltre 360mila ancora senz'acqua

(ilgazzettino.it)

Il ministero degli Esteri dell''Ecuador ha reso noto che sette degli otto ecuadoriani dispersi in seguito alle inondazioni che hanno ucciso almeno 158 persone a Valencia e dintorni sono stati ...