Anteprima24.it - Aggressione e minacce al Rione Sanità a Napoli: vittima il deputato Borrelli (Avs)

(Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: 2 minuti Ildi Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio, rende noto di essere stato aggredito e minacciato mentre si trovava questa mattina nelinsieme a Liudmyla Skliar, la donna ucraina che il 5 novembre 2021 rimase ferita nel corso di una sparatoria proprio allamentre si trovava all’interno di un negozio per acquistare dei cioccolatini per il figlio. “L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio – si legge in una nota – Mentreincontrava la donna ucraina, alcuni personaggi hanno iniziato ad avvicinarlo gridando al loro indirizzo che gli ‘infami’ non erano graditi nel quartiere. In particolare due donne lo hanno continuamente insultato e tentato di scagliarsi contro di lui.