nuovo corso di alta formazione sulle imprese cooperative organizzato dall’Università di Udine. Il corso “Essere, creare, gestire imprese cooperative” è stato promosso in collaborazione con Udinetoday.it - "A scuola di cooperazione", consegnati i primi attestati del nuovo corso all'Uniud Leggi tutto su Udinetoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Udinetoday.it: Trenta dirigenti, soci e dipendenti di cooperative e studenti universitari hanno concluso con successo ildi alta formazione sulle imprese cooperative organizzato dall’Università di Udine. Il“Essere, creare, gestire imprese cooperative” è stato promosso in collaborazione con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: "Adi",i primi attestati del nuovo corso all'Uniud; Studenti napoletani adiinternazionale; Essere, creare, gestire imprese cooperative: cerimonia di consegna degli attestati; Zerocento in Sardegna per la consegna di due borse di studio in memoria di Maria Vittoria Orrù; Consegna delle Borse di Studio donate a Fondazione Poliambulanza da Fondazione Alessandra Bono; Consegnato a Roma, presso la Camera dei Deputati, il “Premio InternazionaleMedica Salernitana” per latra i Popoli” allo Sceicco Abdulla Bin Mohamed Bin Butti Al Hamed, Ministro dell’Informazione, e al Direttore Generale dell'Autorità; Approfondisci 🔍

Ascoli, da Banca d’Italia a scuola: è scattata la riconversione. Consegnati i lavori. Si comincia con la Malaspina che ospiterà 22 classi

(msn.com)

ASCOLI Il palazzo che ospitava la Banca d’Italia diventa un cantiere per la realizzazione della prima sede scolastica temporanea in città. Un percorso avviato dall’Arengo che ...

Responsabilità della scuola

(studiocataldi.it)

L'accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'insorgenza di un vincolo negoziale che comporta l'obbligo, da parte della scuola ...

Consegnati 15mila assorbenti nelle scuole di Empoli

(gonews.it)

Gli assorbenti consegnati sono stati messi a disposizione ... Alcune di queste infatti, durante il ciclo, sono costrette a non andare a scuola per ridurre il costo che ha l’acquisto degli ...

Libri in regalo alle scuole: "Aiutateci a crescere"

(msn.com)

Centinaia di volumi per i bambini sono stati appena consegnati alle scuole materne di Camucia di Cortona e Pozzo della Chiana a Foiano. L’iniziativa è stata curata dal Valdichiana Village grazie al pr ...