Puntomagazine.it - Villaricca: Aumenta la discarica di rifiuti in Via Vicinale Lagno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ain Viaaccresce in maniera esponenziale laa cielo aperto diA distanza di 4 mesi dal nostro ultimo articolo èta in maniera esponenziale laa cielo aperto che riguarda la zona di Via, proprio nei pressi dell’Isola Ecologica. Sul ciglio stradale incontriamodi ogni tipo rifiuto a partire da buste della spazzatura, cestelli di vernice, ombrelli per la pioggia, stracci, cassette di legno fino ad arrivare a delle sedie piazzate completamente nel verde oramai incolto.Si può notare inoltre alla forte presenza dianche l’incolta erbaccia che straripa sempre di più fino ad arrivare alla strada.