Venezia in rimonta: una vittoria spettacolare contro l'Udinese ribalta il punteggio da 0-2 a 3-2 (Di giovedì 31 ottobre 2024)

Un'emozionante partita di calcio ha visto il Venezia trionfare sull'Udinese con un finale incredibile, capovolgendo un iniziale svantaggio di due gol. Questo risultato è cruciale per la salvezza della squadra, che ha lottato fino all'ultimo minuto per ottenere i tre punti. l'Udinese, invece, ha mostrato segni di fragilità proprio quando sembrava a un passo dalla vittoria. Le scelte di Di Francesco e Runjaic L'allenatore del Venezia, Di Francesco, ha scelto di schierare Yeboah e Busio sin dal primo minuto per supportare l'attaccante Pohjanpalo, mentre ha deciso di lasciare a riposo Zampano, rispolverando invece Candela sulla corsia destra. Sul fronte opposto, il tecnico dell'Udinese, Runjaic, ha dato un turno di riposo a Kabasele, promuovendo Giannetti in difesa.

Venezia, che ribaltone: l’Udinese crolla dopo il doppio vantaggio

Il Venezia ribalta l'Udinese da 0-2 a 3-2: doppio Pohjanpalo su rigore e Nicolussi Caviglia firmano una rimonta storica. Friulani in crisi.

Serie A: il Venezia batte in rimonta l’Udinese. Tra Empoli e Inter finisce 0-3. Risultati finali e classifica aggiornata

All’Empoli, l’Inter ha messo a segno una vittoria convincente, battendo i padroni di casa per 3-0. Nonostante un gol annullato a Darmian al 19' per fuorigioco, i nerazzurri hanno rotto l’equilibrio ne ...

Venezia, vittoria in rimonta sull'Udinese

Il Venezia ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale al termine di una partita dai due volti, che ha visto la squadra lagunare rimontare due gol di svantaggio per imporsi sull'Udinese con il punt ...

Serie A, Venezia-Udinese 3-2: rimonta-ossigeno per Di Francesco

Vittoria in rimonta per il Venezia nella decima giornata di Serie A: 3-2 all' Udinese. Al Penzo, i friulani si portano avanti di due gol dopo 25 minuti con Lovric e Bravo, ma grazie a due rigori al 41 ...