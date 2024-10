Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 09:10 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alluvione sciocchi Tania il bilancio provvisorio è di almeno 95 morti a Valencia fino a ottobre la pioggia di un anno ancora decine di dispersi un’alluvione senza precedenti strade come fiumi collegamento in molti problema Te le vergenza Nazionale i tre giorni di lutto allerta a Barcellona l’acqua è salita fino a 3 metri siamo rimasti intrappolati come topi dicono i sopravvissuti aspre polemiche sui ritardi d’allerta da parte del Presidente della Regione allarmi sul clima di piogge torrenziali sono state provocate dalla dama una depressione di aria fredda Non troppo ma ormai sempre più intensa saremo implacabili con i bidelli dice la premier meloni che annuncia un tavolo tecnico per una nuova iniziativa del governo sui dossier raggi il Ministro della Giustizia Nordio conferma la decreto ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 09:10 Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio alluvione sciocchi Tania il bilancio provvisorio è di almeno 95 morti a Valencia fino a ottobre la pioggia di un anno ancora decine di dispersi un’alluvione senza precedenti strade come fiumi collegamento in molti problema Te le vergenza Nazionale i tre giorni di lutto allerta a Barcellona l’acqua è salita fino a 3 metri siamo rimasti intrappolati come topi dicono i sopravvissuti aspre polemiche sui ritardi d’allerta da parte del Presidente della Regione allarmi sul clima di piogge torrenziali sono state provocate dalla dama una depressione di aria fredda Non troppo ma ormai sempre più intensa saremo implacabili con i bidelli dice la premier meloni che annuncia un tavolo tecnico per una nuova iniziativa del governo sui dossier raggi il Ministro della Giustizia Nordio conferma la decreto ...

