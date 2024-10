Ucraina-Russia pressing Usa | Kim ritiri soldati E lui lancia un missile

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un manda inordcoreani in, per sostenere la guerra di Vladimir Putin in, e intantounbalistico nel Pacifico. Agli appelli finalizzati a scongiurare un’escalation, Pyongyang risponde con una nuova provocazione. Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, le forze militari hannoto unbalistico in direzione del Mar Giallo. Il lancio rilevato dalle Forze armate della Corea del Sud è stato effettuato poche ore dopo la richiesta di Seul e Washington a Pyongyang perchéle truppe che ha inviato inper aiutare Mosca nella guerra in. ”Chiedo cheno le loro truppe dalla”, ha dichiarato in una conferenza stampa il capo del Pentagono Lloyd Austin facendo eco all’appello del suo omologo sudcoreano Kim Yong-hyun.