(Adnkronos) – Kim Jong-un manda i soldati nordcoreani in Russia, per sostenere la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, e intanto lancia un missile balistico nel Pacifico. Agli appelli finalizzati a scongiurare un'escalation, Pyongyang risponde con una nuova provocazione. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, le forze militari hanno lanciato un missile balistico in direzione del

Ucraina-Russia, pressing Usa: "Kim ritiri soldati". E lui lancia un missile

(Adnkronos) - Kim Jong-un manda i soldati nordcoreani in Russia, per sostenere la guerra di Vladimir Putin in Ucraina, e intanto lancia un missile balistico nel Pacifico. Agli appelli finalizzati a sc ...

Ucraina, Zelensky in pressing su Usa e Nato: "Aiuti non arrivano"

Volodymyr Zelensky alza la voce con gli Stati Uniti e con la Nato. In una fase cruciale della guerra con la Russia, mentre la Corea del Nord mette i propri soldati a disposizione di Vladimir Putin, ...

Ucraina, pressing Usa su Zelensky: in guerra servono anche ragazzi

Leshchenko, consigliere del presidente: "Politici americani spingono ma non cediamo" ...

Ucraina, sostegno Usa e pressing Russia: i giorni chiave di Zelensky

Gli Stati Uniti danno un altro segnale, il sostegno all'Ucraina nella guerra con l'Ucraina è costante come dimostra la visita a sorpresa del segretario alla Difesa Lloyd Austin a Kiev. La visita del c ...