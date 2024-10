Ucraina, russi a Pokrovsk verso conquista dell'intero Donbass, soldati di Zelensky: "Non ce la facciamo, guerra finisca anche a costo di perdere territori" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel mese di ottobre del 2024 le truppe di invasione russe hanno conquistato più territorio che in qualunque altro mese dall'inizio della guerra e l'Ucraina non riesce a rimpiazzare le troppe perdite umane Le truppe russe stanno per conquistare Pokrovsk, nella provincia di Donetsk, e a questo Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, russi a Pokrovsk verso conquista dell'intero Donbass, soldati di Zelensky: "Non ce la facciamo, guerra finisca anche a costo di perdere territori" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel mese di ottobre del 2024 le truppe di invasione russe hannoto piùo che in qualunque altro mese dall'inizioe l'non riesce a rimpiazzare le troppe perdite umane Le truppe russe stanno perre, nella provincia di Donetsk, e a questo

Russia, avanzata record in Ucraina: cadono villaggi nel Kursk, soldati nordcoreani a 50 chilometri. La mappa della guerra

Continua l'avanzata delle truppe russe in Ucraina. Il ministero della Difesa di Mosca ha detto che i suoi soldati hanno preso nelle ultime 24 ore il controllo del villaggio di Kruglyakovka, ...

Ucraina, i russi alle porte di Pokrovsk: a rischio l'intero Donbass. «Pensavamo di poter vincere, ora non ce la facciamo più»

I russi avanzano, occorre che la guerra cessi anche a costo di gravi compromessi territoriali», sostiene. Le ultime cronache confermano le sue parole. Le truppe russe stanno per conquistare Pokrovsk .

Ucraina, forze armate preparano la difesa di Pokrovsk

Alcune parti della città di Pokrovsk (Ucraina orientale) saranno bloccate a causa dei preparativi e delle fortificazioni per la difesa. Lo ha detto - come riporta il Kyiv Independent - Serhii Dobriak, ...

Sarebbe già arrivato all’interno dell’Ucraina un piccolo numero di soldati nordcoreani che potrebbe a breve andare a rafforzare la prima linea russa. A dirlo, citando alcune fonti, è la Cnn. Mentre… ...