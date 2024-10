Ilrestodelcarlino.it - "Ucciso dall’amianto: battaglia di 12 anni per avere giustizia"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dodicidilegale per sentirsi dire che sì, la morte del ferroviere Dionisio Merli, deceduto a 64a San Benedetto per un adenocarcinoma polmonare, è stata causata dall’esposizione all’amianto per il suo impiego. Alla fine per la famiglia Merli è arrivata una piccola consolazione, di fronte alla devastazione di aver perso un proprio caro solo perché stava facendo il suo lavoro. ll Tribunale di Teramo ha condannato l’Inail al pagamento di circa 150mila euro in favore delle eredi. Nelle ferrovie, dalla metà degli‘50 c’era stata la coibentazione con amianto sui nuovi rotabili, allargata, in seguito, a tutte le 8mila carrozze circolanti che fu interrotta negli’90, con la messa al bando del pericoloso cancerogeno. La bonifica è stata poi completata all’inizio degli2000. La figlia di Dioniso, Olga, ha deciso di raccontarci la sua storia.