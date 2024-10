Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne caduta dal balcone a Piacenza: convalidato il fermo del fidanzato

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – E’ arrivata la convalida dela carico del 15enne accusato di aver ucciso Aurora, la sua fidanzata 13enne, il 25 ottobre scorso. Contestualmente è stata confermata la misura cautelare: il ragazzino resterà al carcere minorile del Pratello a Bologna, dove si trova da lunedì. L’udienza di convalida si è tenuta oggi, ed a esprimersi sono stati i giudici del Tribunale per i minorenni di Bologna. Ad accusare il 15enne del delitto sono i carabinieri e la procura di. Il difensore, Ettore Maini, ha dichiarato che il suo assistito “ha risposto alle domande”, ma non ha aggiunto altri dettagli. Non ci sono quindi informazioni riguardo al contenuto di tali dichiarazioni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe spinto Aurora giù dal, infierendo con le mani mentre era appesa nel vuoto proprio per farla precipitare.