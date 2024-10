Thesocialpost.it - Terremoto in Calabria: 2 scosse consecutive avvertite a Vibo Valentia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Undi magnitudo 2.7 ha colpito laoggi, 31 ottobre, alle 16:36. La scossa ha avuto epicentro nei pressi di Fabrizia, in provincia di, e un ipocentro situato a circa 20 chilometri di profondità . Poco prima, alle 16:34, si era verificata un’altra scossa di magnitudo 2, sempre nella stessa area, ma con un ipocentro più superficiale, stimato a circa 11 chilometri di profondità . Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o strutture. Lesono stateda alcuni residenti, creando momenti di preoccupazione, ma la situazione rimane sotto controllo. Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente l’evolversi della situazione per garantire la sicurezza della popolazione. L'articoloin: 2proviene da The Social Post.