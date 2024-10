Tapiro d’Oro a Marialuisa Jacobelli: “Conferma la storia con Totti? Dico quello che dice lui” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la fallita consegna a Francesco Totti e Noemi Bocchi, Striscia la Notizia è andata a recapitare il Tapiro d’Oro anche a Marialuisa Jacobelli, la giornalista-influencer con cui l’ex calciatore avrebbe tradito la compagna. Valerio Staffelli, inviato del programma tv di Antonio Ricci, l’ha sorpresa in un bar di Milano, ma lei non ha Confermato la liason, come invece aveva fatto interpellata dal settimanale Gente. “Io Dico quello che dice Francesco”, si limita a dire Jacobelli. “Mi ha chiesto di parlare chiunque ma non parlo”. La giornalista-influencer non cede nonostante l’insistenza di Staffelli: “Non parlo”, ripete più volte. “Mantengo la linea del silenzio”. «Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio». Tapiro a Marialuisa Jacobelli per la presunta liaison con Francesco Totti Al link il video completo: https://t. Tpi.it - Tapiro d’Oro a Marialuisa Jacobelli: “Conferma la storia con Totti? Dico quello che dice lui” Leggi tutto 📰 Tpi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la fallita consegna a Francescoe Noemi Bocchi, Striscia la Notizia è andata a recapitare ilanche a, la giornalista-influencer con cui l’ex calciatore avrebbe tradito la compagna. Valerio Staffelli, inviato del programma tv di Antonio Ricci, l’ha sorpresa in un bar di Milano, ma lei non hato la liason, come invece aveva fatto interpellata dal settimanale Gente. “IocheFrancesco”, si limita a dire. “Mi ha chiesto di parlare chiunque ma non parlo”. La giornalista-influencer non cede nonostante l’insistenza di Staffelli: “Non parlo”, ripete più volte. “Mantengo la linea del silenzio”. «Non parlo più, mantengo la linea che sto in silenzio».per la presunta liaison con FrancescoAl link il video completo: https://t.

