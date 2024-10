Stellantis registra un calo delle vendite del 27 per cento mentre la domanda europea frena (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel terzo trimestre del 2024 Stellantis ha registrato ricavi netti di 33 miliardi di euro, con un calo del 27 per cento rispetto all’anno precedente, attribuito principalmente a una riduzione delle consegne, un mix di prodotti sfavorevole e impatti sfavorevoli di cambio e prezzi. Le consegne consolidate sono scese del 20 per cento annuo, attestandosi a 1,148 milioni di unità. L’azienda di John Elkann, che nelle scorse ore è stato al centro di una polemica con il governo italiano, ha giustificato la riduzione con la transizione verso veicoli elettrici, la diminuzione delle scorte in Nord America e la difficoltà del mercato europeo. Anche altri produttori come Volkswagen, Bmw e Mercedes-Benz hanno registrato difficoltà simili. L’azienda sta inoltre affrontando una crescente concorrenza dai produttori cinesi di veicoli elettrici. Lettera43.it - Stellantis registra un calo delle vendite del 27 per cento mentre la domanda europea frena Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel terzo trimestre del 2024hato ricavi netti di 33 miliardi di euro, con undel 27 perrispetto all’anno precedente, attribuito principalmente a una riduzioneconsegne, un mix di prodotti sfavorevole e impatti sfavorevoli di cambio e prezzi. Le consegne consolidate sono scese del 20 perannuo, attestandosi a 1,148 milioni di unità. L’azienda di John Elkann, che nelle scorse ore è stato al centro di una polemica con il governo italiano, ha giustificato la riduzione con la transizione verso veicoli elettrici, la diminuzionescorte in Nord America e la difficoltà del mercato europeo. Anche altri produttori come Volkswagen, Bmw e Mercedes-Benz hannoto difficoltà simili. L’azienda sta inoltre affrontando una crescente concorrenza dai produttori cinesi di veicoli elettrici.

Nel terzo trimestre del 2024 Stellantis ha registrato ricavi netti di 33 miliardi di euro, con un calo del 27 per cento rispetto al 2023.

