Stellantis cadente | la trimestrale col crollo di utili e vendite spiega l’imbarazzante fuga di Elkann

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il giorno dopo le polemiche sulla “diserzione” di Johndal Parlamento, che lo aveva chiamato a riferire sulla crisi e sulle strategie di, arrivano altre pessime notizie per il gruppo che “fu” torinese e fu gloriosamente “Fiat” per anni.chiude il terzo trimestre – definito un “periodo di transizione di aggiornamenti di prodotto e riduzione delle scorte” – con ricavi netti pari a 33,0 miliardi di euro, in calo del 27% rispetto al terzo trimestre del 2023, principalmente a causa diinferiori e un “mix sfavorevole” fra listini e cambi. Giù anche lea 1,148 milioni di unità, in calo di 279 mila unità (-20%).