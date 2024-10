Sondaggi politici elettorali oggi 31 ottobre 2024: il 48% degli italiani è contrario ai centri per migranti in Albania (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sondaggi politici elettorali oggi 31 ottobre 2024 Sondaggi politici elettorali – Il 48% degli italiani è contrario ai centri per migranti in Albania: è quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7. La maggior parte degli intervistati, dunque, così come emerso già da un altro Sondaggio realizzato da Youtrend per SkyTg24 secondo il quale il 55% degli italiani era contrario ai centri in Albania, ha una opinione negativa nei confronti della decisione del governo di trasferire i migranti arrivati in Italia in centri appositi costruiti dall’altra parte dell’Adriatico. Questa soluzione, infatti, è ritenuta positiva dal 39% del campione con il 15 per cento che la ritiene “efficace” e il 24% “innovativa”. Come detto, invece, il 48% degli intervistati ha una opinione negativa in merito. Tpi.it - Sondaggi politici elettorali oggi 31 ottobre 2024: il 48% degli italiani è contrario ai centri per migranti in Albania Leggi tutto 📰 Tpi.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)31– Il 48%aiperin: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. La maggior parteintervistati, dunque, così come emerso già da un altroo realizzato da Youtrend per SkyTg24 secondo il quale il 55%eraaiin, ha una opinione negativa nei confronti della decisione del governo di trasferire iarrivati in Italia inappositi costruiti dall’altra parte dell’Adriatico. Questa soluzione, infatti, è ritenuta positiva dal 39% del campione con il 15 per cento che la ritiene “efficace” e il 24% “innovativa”. Come detto, invece, il 48%intervistati ha una opinione negativa in merito.

