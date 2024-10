Ilrestodelcarlino.it - Si scivola al palasport . Coca cola sul parquet

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Umidità e condensa rendono ildeldi Reggio Emilia scivoloso e i cestisti cadono a ripetizione non per falli, ma per un effetto aquaplaning. I gestori dell’impianto allora ricorrono ad un bizzarro rimedio: lavare il terreno di gioco con. È avvenuto domenica scorsa durante la partita di Serie A tra Unahotels e Germani Brescia, con il match più volte interrotto per dare una ripassata con gli stracci. Scoppia la rivolta degli atleti che, tramite la Giba (Giocatori Italiani Basket Associati), denunciano "forti rischi per la salute dei giocatori in campo", e chiedono che in situazioni di rischio potenziale sia obbligatorio il rinvio della partita. Proprio come è avvenuto, sempre domenica, nell’incontro del campionato di Serie B Bakery Piacenza-Lumezzane: gli arbitri hanno detto stop dopo 5 minuti e 40 secondi di gioco.