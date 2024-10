Sciopero pubblico impiego: in Toscana una scuola su due chiusa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mondo della scuola ha protestato oggi, 31 ottobre 2024, anche in Toscana, scendendo in piazza a Firenze, dove Flc Cgil Toscana stamattina, in occasione dello Sciopero nazionale dei settori scuola, università , ricerca e Afam, ha organizzato un presidio regionale di fronte alla Prefettura L'articolo Sciopero pubblico impiego: in Toscana una scuola su due chiusa proviene da Firenze Post. .com - Sciopero pubblico impiego: in Toscana una scuola su due chiusa Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mondo dellaha protestato oggi, 31 ottobre 2024, anche in, scendendo in piazza a Firenze, dove Flc Cgilstamattina, in occasione dellonazionale dei settori, università , ricerca e Afam, ha organizzato un presidio regionale di fronte alla Prefettura L'articolo: inunasu dueproviene da Firenze Post.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:: inuna scuola su due chiusa;31 ottobre, dalla scuola alla sanitĂ : chi si ferma in; Scuola e sanitĂ , il giorno dellodel: si fermano scuola e sanitĂ , possibili disagi alle Scotte;31 ottobre: stop di 24 ore per scuola, sanitĂ , uffici pubblici e musei anche in; SanitĂingiovedì 31 ottobre. I servizi a rischio; Approfondisci 🔍

Sciopero pubblico impiego: in Toscana una scuola su due chiusa

(firenzepost.it)

Il mondo della scuola ha protestato oggi, 31 ottobre 2024, anche in Toscana, scendendo in piazza a Firenze, dove Flc Cgil Toscana stamattina, in occasione dello sciopero nazionale dei settori scuola, ...

Sciopero 31 ottobre: stop di 24 ore per scuola, sanità, uffici pubblici e musei anche in Toscana

(firenzepost.it)

FIRENZE – Giornata di disagi per il pubblico impiego giovedì 31 ottobre 2024 ... SANITA’ – Ventiquattro ore di sciopero anche in Toscana per il settore sanitario. I disagi potrebbero riguardare ...

Sanità toscana in sciopero giovedì 31 ottobre. I servizi a rischio

(lanazione.it)

Firenze, 25 ottobre 2024 – Possibili disagi nella sanità toscana nella giornata di giovedì 31 ottobre 2024 a causa dello sciopero di 24 ore proclamato da Usb pubblico impiego, Cib Unicobas con l'adesi ...

Sciopero del pubblico impiego, prof e infermieri scendono in piazza

(askanews.it)

Milano, 31 ott. (askanews) – Scuola, uffici pubblici e sanità. Sono i settori più colpiti dallo sciopero indetto dai sindacati contro la Manovra 2025. In piazza a Roma lavoratori della scuola, ma anch ...