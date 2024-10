Sabrina Salerno ricomincia il tour dopo l’intervento per il cancro al seno (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sabrina Salerno non si ferma. Da icona della musica pop e dance italiana degli anni ‘80 e ‘90 qual è, ha deciso di riprendere il suo tour dopo essersi sottoposta a un delicato intervento per la rimozione del cancro al seno. La cantante, che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo con successi come Boys (Summertime Love) e Sexy Girl, ha condiviso col pubblico il suo percorso di recupero, spiegando i momenti difficili che ha dovuto affrontare e annunciando il suo ritorno sul palco, che affronta con grande emozione. Sabrina Salerno dopo il tumore, il ritorno sul palco dopo l’operazione per rimuovere il tumore al seno, Sabrina Salerno ha subito dovuto affrontare il periodo di convalescenza e le paure associate a una diagnosi di cancro. Nonostante il momento di fragilità, ha mostrato un grande coraggio, come testimoniano i messaggi che ha condiviso su Instagram. Dilei.it - Sabrina Salerno ricomincia il tour dopo l’intervento per il cancro al seno Leggi tutto 📰 Dilei.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)non si ferma. Da icona della musica pop e dance italiana degli anni ‘80 e ‘90 qual è, ha deciso di riprendere il suoessersi sottoposta a un delicato intervento per la rimozione delal. La cantante, che ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo con successi come Boys (Summertime Love) e Sexy Girl, ha condiviso col pubblico il suo percorso di recupero, spiegando i momenti difficili che ha dovuto affrontare e annunciando il suo ritorno sul palco, che affronta con grande emozione.il tumore, il ritorno sul palcol’operazione per rimuovere il tumore alha subito dovuto affrontare il periodo di convalescenza e le paure associate a una diagnosi di. Nonostante il momento di fragilità, ha mostrato un grande coraggio, come testimoniano i messaggi che ha condiviso su Instagram.

Tumore, critiche e hater, Sabrina Salerno si sfoga: "Devo stare a casa a piangere?"

Sabrina Salerno è tornata a parlare apertamente della sua vita dopo la diagnosi di tumore al seno e si è sfogata contro gli hater, che l'hanno criticata sotto ai suoi ultimi post social ...

Sabrina Salerno, le cure per il tumore: «Iniziata la terapia ormonale, a dicembre comincio con la radio»

Sabrina Salerno ha fornito un nuovo aggiornamento ai suoi fan riguardo il suo stato di salute. La showgirl, operata lo scorso 18 settembre a Treviso per un tumore al seno, sta ora affrontando ...

Sabrina Salerno prosegue le cure per il tumore: "Iniziata la terapia ormonale"

Sabrina Salerno continua a condividere con i fan il suo percorso di guarigione dopo l'operazione al seno avvenuta lo scorso settembre, quando le è stato rimosso un nodulo maligno. La showgirl ha ...

Sabrina Salerno malattia, come sta oggi dopo il tumore? Ecco gli ultimi aggiornamenti

(donnapop.it)

Cosa ha detto adesso? Come sta? Sempre via social, Sabrina Salerno è tornata a parlare della malattia; ecco le sue parole sulle terapie che affronterà per combattere il tumore: “Ottobre è stato il ...