Riaperto a Prato il sottopasso dove 14 anni fa annegarono tre donne

Prato – Riaperto dopo 14 anni il sottopasso ferroviario di via Ciulli che collega Galciana e Narnali. L'evento si è tenuto il 31 ottobre alla presenza di tanti residenti, insieme alla sindaca Ilaria Bugetti, l'ex sindaco Matteo Biffoni, che nei suoi 2 mandati amministrativi ha seguito da vicino l'iter dei lavori e della riapertura dell'arteria, il vicesindaco ed assessore alla protezione civile Simone Faggi, gli assessori Marco Sapia ai lavori pubblici e Cristina Sanzò alla mobilità e i rappresentanti dell'Asl Toscana Centro. Un risultato che l'amministrazione comunale ha ottenuto dopo un lungo percorso.

Prato, 31 ottobre 2024 – Ci sono voluti 14 anni ma alla fine il tanto atteso giorno della riapertura del sottopasso di via Ciulli è arrivato. Non solo per la gioia dei residenti di Galciana e narnali, ...

Prato, 30 ottobre 2024 - Il 31 ottobre riapre al transito il sottopasso di via Ciulli. Appuntamento alle ore 11 con la riapertura ufficiale del sottopasso ferroviario che collega Galciana e Narnali, e ...

A quasi 14 anni dal sequestro imposto dagli inquirenti per la morte di tre donne la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel tunnel allagato dall'esondazione del Vella ...

Era la notte fra il 4 e il 5 ottobre del 2010, quando tre cittadine cinesi persero la vita mentre transitavano in auto nel sottopassaggio di via Ciulli allagato a causa dell'esondazione del Vella e de ...