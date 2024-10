Rai, cade anche Barbareschi: chiude ‘Se mi lasci non vale’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo ‘L’Altra Italia’ chiude in anticipo anche ‘Se mi lasci non vale’. Il format condotto da Luca Barbareschi, originariamente in programma sino al 18 novembre, terminerà il 5 novembre con un’ultima puntata che arriverà fino al verdetto finale. LaPresse aveva già anticipato i recenti dubbi di viale Mazzini su ‘Se mi lasci non vale’ alla luce dei bassi ascolti registrati, che non hanno mai bucato il tetto del 2% di share. “Il dato non è buono”, era stato sussurrato dalla Rai, preannunciando – di fatto – un possibile stop. Prima di arrivare alla decisione finale il format dedicato alle coppie in crisi era stato spostato, sempre in prima serata, dal lunedì al martedì. Seconda chiusura Rai2 in pochi giorni Per Rai2 si tratta della seconda chiusura eccellente nel giro di pochi giorni. Lapresse.it - Rai, cade anche Barbareschi: chiude ‘Se mi lasci non vale’ Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo ‘L’Altra Italia’in anticipo‘Se minon. Il format condotto da Luca, originariamente in programma sino al 18 novembre, terminerà il 5 novembre con un’ultima puntata che arriverà fino al verdetto finale. LaPresse aveva già anticipato i recenti dubbi di viale Mazzini su ‘Se minonalla luce dei bassi ascolti registrati, che non hanno mai bucato il tetto del 2% di share. “Il dato non è buono”, era stato sussurrato dalla Rai, preannunciando – di fatto – un possibile stop. Prima di arrivare alla decisione finale il format dedicato alle coppie in crisi era stato spostato, sempre in prima serata, dal lunedì al martedì. Seconda chiusura Rai2 in pochi giorni Per Rai2 si tratta della seconda chiusura eccellente nel giro di pochi giorni.

