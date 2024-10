R-Store acquisisce le quote di tre società del Gruppo Med e diventa il primo Apple Premium Partner in Italia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Napoli, 30 ottobre 2024 - R-Store, Apple Premium Partner e Centro Assistenza Autorizzato, azienda fondata a Napoli nel 2008 dall’attuale Ceo Giancarlo Fimiani, acquisisce le quote societarie delle aziende Juice Spa, Rekordata Srl, Med Innovations ed ICT Srl appartenenti a Med Group Holding. Oggi, mercoledì 30 ottobre, a Napoli, nella sede centrale di Via dei Mille nel Quartiere Chiaia, è stato formalizzato il passaggio definitivo della totalità delle azioni delle aziende acquisite. Grazie a questa operazione R-Store Spa, già rivenditore Apple da 16 anni e leader Italiano nel mondo del retail, con 100 negozi, 900 collaboratori e 600mln di fatturato, diventa il primo Apple Premium Partner in Italia e uno dei più rilevanti al mondo confermando la propria strategia di crescita e sviluppo. Quotidiano.net - R-Store acquisisce le quote di tre società del Gruppo Med e diventa il primo Apple Premium Partner in Italia Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Napoli, 30 ottobre 2024 - R-e Centro Assistenza Autorizzato, azienda fondata a Napoli nel 2008 dall’attuale Ceo Giancarlo Fimiani,lesocietarie delle aziende Juice Spa, Rekordata Srl, Med Innovations ed ICT Srl appartenenti a Med Group Holding. Oggi, mercoledì 30 ottobre, a Napoli, nella sede centrale di Via dei Mille nel Quartiere Chiaia, è stato formalizzato il passaggio definitivo della totalità delle azioni delle aziende acquisite. Grazie a questa operazione R-Spa, già rivenditoreda 16 anni e leaderno nel mondo del retail, con 100 negozi, 900 collaboratori e 600mln di fatturato,iline uno dei più rilevanti al mondo confermando la propria strategia di crescita e sviluppo.

