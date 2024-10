Ilrestodelcarlino.it - Passeggera partorisce sul bus a Ferrara

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – E’ un giorno che ricorderà per tutta la vita. Non solo ovviamente perché ha dato alla luce suo figlio, ma soprattutto per il modo in cui l’ha fatto. E’ stato un momento emozionante quello di oggi a Vigarano Mainarda, dove una donna ha partorito sull’autobus di linea. Lain stato di gravidanza era sul mezzo col marito e stava andando in ospedale per una visita di controllo quando ha iniziato ad avvertire contrazioni sempre più frequenti. L'autista ha capito subito cosa stesse succedendo, ha accostato la corriera, fatto scendere i passeggeri e chiamato i soccorsi. La donna, con ormai contrazioni fortissime, è stata adagiata sulla corsia centrale e con l'ausilio del 118 ha partorito. È nato un maschietto. Alcuni residenti sono usciti di casa e hanno portato coperte per avvolgere il piccolo.