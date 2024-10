Operazione ad alto impatto contro la devianza giovanile ad Arezzo: arresti e numerosi controlli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella giornata di lunedì 28 ottobre, come stabilito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, si è svolta nella provincia di Arezzo un’Operazione di “alto impatto investigativo”, mirata a contrastare la devianza giovanile e minorile. L’Operazione è stata coordinata dal Dirigente della Squadra Mobile di Arezzo, il dott. Davide Comito, con il coinvolgimento del personale investigativo e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, supportati anche dagli agenti della Polizia Locale e del Compartimento Polfer per i controlli presso la stazione. Lortica.it - Operazione ad alto impatto contro la devianza giovanile ad Arezzo: arresti e numerosi controlli Leggi tutto 📰 Lortica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nella giornata di lunedì 28 ottobre, come stabilito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, si è svolta nella provincia diun’di “investigativo”, mirata a contrastare lae minorile. L’è stata coordinata dal Dirigente della Squadra Mobile di, il dott. Davide Comito, con il coinvolgimento del personale investigativo e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, supportati anche dagli agenti della Polizia Locale e del Compartimento Polfer per illi presso la stazione.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Controlli ad "" nella provincia di Oristano;" con 1000 controlli: 15 denunce e 5 fogli di via; '', 3 anni di operazioni al Piano. Il Questore Capocasa: «La situazione è oggettivamente migliorata»; Castel Volturno.ad ''. Il report della Questura; Castel Volturno,”: oltre mille controlli e 15 denunce;" in città: controlli a tappeto della Guardia di Finanza per le strade di Avezzano; Approfondisci 🔍

Operazione ad alto impatto nella movida, stretta sulla criminalità giovanile

(msn.com)

Dal 25 al 30 ottobre, in incognito e con pattuglie ben visibili, gli agenti hanno passato al setaccio le vie più trafficate dai giovani, sorvegliando ogni sguardo sospetto e ogni movimento ambiguo.

Controlli ad Alto Impatto tra Brescia e Desenzano

(gardanotizie.it)

Controlli mirati tra Brescia e Desenzano per contrastare criminalità e consumo di alcol, con risultati significativi nelle aree della movida.

Castel Volturno: operazione interforze di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, perquisizioni e denunce

(ilmeridianonews.it)

Con il concorso di personale dell’A.S.L., inoltre, è stato chiuso un esercizio di ristorazione, per gravi carenze igienico-sanitarie ...

Alto impatto polizia, multe a due locali per alcol a minori

(ansa.it)

Ad Ancona durante accertamenti in luoghi di aggregazione o di Ancona sono stati controllati quasi 500 giovani, numerosi veicoli, una struttura di accoglienza per giovani e diverse attività commerciali ...