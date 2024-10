Ok Senato a Giornata Periferie, è legge (Di giovedì 31 ottobre 2024) 14.00 Ok del Senato al disegno di legge per istituire la Giornata nazionale delle Periferie urbane. Il provvedimento, già approvato alla Camera,è quindi legge. La misura è nata su iniziativa di FI. Il dl è stato approvato con 68 voti a favore,nessun contrario e 48 astenuti. La Giornata si celebrerà ogni anno il 24 giugno, il giorno dell'omicidio di Fortuna Loffredo, la bimba di 6 anni c che nel 2014 fu scaraventata dal palazzo dove abitava a Caivano,da un vicino di casa che abusava di lei. Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 14.00 Ok delal disegno diper istituire lanazionale delleurbane. Il provvedimento, già approvato alla Camera,è quindi. La misura è nata su iniziativa di FI. Il dl è stato approvato con 68 voti a favore,nessun contrario e 48 astenuti. Lasi celebrerà ogni anno il 24 giugno, il giorno dell'omicidio di Fortuna Loffredo, la bimba di 6 anni c che nel 2014 fu scaraventata dal palazzo dove abitava a Caivano,da un vicino di casa che abusava di lei.

Giornata nazionale delle periferie urbane, è legge: ok del Senato

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per istituire la Giornata nazionale delle periferie urbane. Nato su iniziativa di Forza Italia, ...

La giornata nazionale delle periferie è legge, ok del Senato

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per istituire la Giornata nazionale delle periferie urbane. Nato su iniziativa di Forza Italia, il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 26 ...

Dal Senato ok con i voti del centrosinistra a procedere contro Calenda: andrà a processo per diffamazione a Mastella

L'aula del Senato ha dato l'ok all'autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Carlo Calenda: il leader di Azione andrà quindi a processo per diffamazione aggravata dopo essere ...

Ok del Senato all'autorizzazione a procedere contro Calenda

(ansa.it)

L'aula del Senato ha dato l'ok all'autorizzazione a procedere, per sindacabilità, nei confronti di Carlo Calenda: il leader di Azione andrà quindi a processo per diffamazione aggravata dopo essere sta ...