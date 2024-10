Nosferatu: il remake di Robert Eggers ispira un profumo che evoca "il gelo di un'apparizione" (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'influenza del nuovo remake non si limita solo al mondo del cinema ma ha "contaminato" anche quello dei profumi e delle essenze Finalmente è stato trovato il modo di avere lo stesso odoro del Conte Dracula. Questo grazie a un nuovo profumo ispirato al prossimo film di Robert Eggers Nosferatu, un remake del racconto gotico sul terrificante vampiro che perseguita una giovane donna. Il fondatore di Heretic Parfum, Douglas Little, ha ideato un profumo personalizzato, chiamato anch'esso Nosferatu, attraverso un processo scientifico che ha coinvolto la visione del film, la ricerca storica e la "comprensione del periodo", secondo quanto afferma il comunicato stampa. Il risultato è una risposta all'annosa questione che da tempo tormenta gli storici: che odore ha un vampiro? Il Movieplayer.it - Nosferatu: il remake di Robert Eggers ispira un profumo che evoca "il gelo di un'apparizione" Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'influenza del nuovonon si limita solo al mondo del cinema ma ha "contaminato" anche quello dei profumi e delle essenze Finalmente è stato trovato il modo di avere lo stesso odoro del Conte Dracula. Questo grazie a un nuovoto al prossimo film di, undel racconto gotico sul terrificante vampiro che perseguita una giovane donna. Il fondatore di Heretic Parfum, Douglas Little, ha ideato unpersonalizzato, chiamato anch'esso, attraverso un processo scientifico che ha coinvolto la visione del film, la ricerca storica e la "comprensione del periodo", secondo quanto afferma il comunicato stampa. Il risultato è una risposta all'annosa questione che da tempo tormenta gli storici: che odore ha un vampiro? Il

Il profumo di Nosferatu: il remake di Eggers ispira una fragranza ispirata al vampiro

Il remake di "Nosferatu" di Robert Eggers ispira la creazione del profumo omonimo, un'esperienza sensoriale che evoca l'atmosfera gotica e il mistero del celebre vampiro.

Nosferatu: il remake di Robert Eggers ispira un profumo che evoca "il gelo di un'apparizione"

L'influenza del nuovo remake non si limita solo al mondo del cinema ma ha "contaminato" anche quello dei profumi e delle essenze ...

Robert Eggers porta Nosferatu in un castello leggendario: il remake atteso con trepidazione

Il remake di "Nosferatu" di Robert Eggers, girato nel castello storico di Pernštejn, promette un'esperienza cinematografica innovativa e affascinante, mantenendo viva la tradizione del genere horror.

Nosferatu: il film di Robert Eggers ha un fondamentale dettaglio in comune con la versione di Werner Herzog

Il remake e il precedente film del regista tedesco hanno un dettaglio non di poco conto in comune che farà felici i fan della vecchia versione ...