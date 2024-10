Non solo la siccità, ora pure l’arsenico: “Acqua non potabile”: l’ordinanza del sindaco di Nizza di Sicilia. Il caso degli scavi per la ferrovia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Non solo la siccità. A Nizza, paese costiero del Messinese, il sindaco Natale Briguglio ha emanato un’ordinanza di non potabilità dell’Acqua perché la presenza di arsenico rilevata dalle analisi ha svelato un dato superiore al limite di legge. L’accumulo di arsenico potrebbe riguardare i lavori del raddoppio ferroviario tra Messina e Catania, di cui ilfattoquotidiano.it ha già parlato. “Non sappiamo se è un valore precedente”, ha però voluto sottolineare il sindaco in una nota. I lavori per il raddoppio ferroviario sono stati oggetto di attenzione proprio per la presenza di arsenico in rocce e terre dei Monti Peloritani in cui si è scavato per realizzare una galleria. Le operazioni sono state affidate a un consorzio di imprese di cui Webuild, la stessa società che dovrà realizzare il ponte sullo Stretto, è capofila. Ilfattoquotidiano.it - Non solo la siccità, ora pure l’arsenico: “Acqua non potabile”: l’ordinanza del sindaco di Nizza di Sicilia. Il caso degli scavi per la ferrovia Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nonla. A, paese costiero del Messinese, ilNatale Briguglio ha emanato un’ordinanza di non potabilità dell’perché la presenza di arsenico rilevata dalle analisi ha svelato un dato superiore al limite di legge. L’accumulo di arsenico potrebbe riguardare i lavori del raddoppiorio tra Messina e Catania, di cui ilfattoquotidiano.it ha già parlato. “Non sappiamo se è un valore precedente”, ha però voluto sottolineare ilin una nota. I lavori per il raddoppiorio sono stati oggetto di attenzione proprio per la presenza di arsenico in rocce e terre dei Monti Peloritani in cui si è scavato per realizzare una galleria. Le operazioni sono state affidate a un consorzio di imprese di cui Webuild, la stessa società che dovrà realizzare il ponte sullo Stretto, è capofila.

