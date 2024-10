Neonata morta nel water, la mamma 29enne davanti al giudice non risponde alle domande: va ai domiciliari dai genitori (Di giovedì 31 ottobre 2024) PADOVA - Non ha risposto alle domande del giudice. Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Melissa Russo Machado, la 29enne barese italo-brasiliana accusata di avere Ilgazzettino.it - Neonata morta nel water, la mamma 29enne davanti al giudice non risponde alle domande: va ai domiciliari dai genitori Leggi tutto 📰 Ilgazzettino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) PADOVA - Non ha rispostodel. Ha deciso di avvalersi della facoltà di nonre Melissa Russo Machado, labarese italo-brasiliana accusata di avere

Neonata morta nel water, la mamma 29enne davanti al giudice: non ha risposto alle domande sulla notte dell'orrore

PADOVA - Non ha risposto alle domande del giudice. Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere Melissa Russo Machado, la 29enne barese italo-brasiliana accusata di avere ucciso ...

Neonata annegata nel water, si indaga su Melissa Russo. Il cliente del night: «Sapevo che non faceva solo la ballerina»

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - «Melissa? Si faceva chiamare Mel. Magra, occhi sporgenti, capelli neri con delle ciocche blu. La prima volta che l’ho vista al locale già si capiva ...

Melissa Russo, come è morta la neonata partorita nel night. La procura: «Scaricata nel water dalla mamma e annegata»

Il travaglio in solitudine al primo piano della palazzina dove sorge il "Serale Club" di Piove di Sacco, il parto nella camerata condivisa con altre ballerine, poi la chiamata alle ...

Neonata partorita nel water, la mamma Melissa Russo ha «scaricato l'acqua» lasciandola morire annegata

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Melissa Russo avrebbe partorito la sua bimba, l'avrebbe gettata nel water e avrebbe poi scaricato l'acqua ...