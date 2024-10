Nella Manovra norme già rinviate alla Consulta dai tribunali perché discriminano gli stranieri. Asgi: “Nel testo almeno altri tre casi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel testo del disegno di legge di Bilancio inviato al Parlamento il governo ha infilato alcune novità già accusate di discriminare gli stranieri che risiedono nel nostro Paese. A puntare il dito individuando i passaggi controversi nel testo è l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi). La stessa che ha appena ottenuto il rinvio alla Corte Costituzionale della finanziaria dell’anno scorso che escludeva le lavoratrici straniere madri con contratti a termine e di lavoro domestico dal taglio del cuneo contributivo. I legali Alberto Guariso, Livio Neri e Mara Marzolla, hanno ottenuto il rinvio dal Tribunale di Milano perché la norma nega un vantaggio retributivo proprio alle donne che generalmente hanno paghe più basse. Intanto la norma è già stata ripresa identica dalla nuova legge di Bilancio 2025. Ilfattoquotidiano.it - Nella Manovra norme già rinviate alla Consulta dai tribunali perché discriminano gli stranieri. Asgi: “Nel testo almeno altri tre casi” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Neldel disegno di legge di Bilancio inviato al Parlamento il governo ha infilato alcune novità già accusate di discriminare gliche risiedono nel nostro Paese. A puntare il dito individuando i passaggi controversi nelè l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (). La stessa che ha appena ottenuto il rinvioCorte Costituzionale della finanziaria dell’anno scorso che escludeva le lavoratrici straniere madri con contratti a termine e di lavoro domestico dal taglio del cuneo contributivo. I legali Alberto Guariso, Livio Neri e Mara Marzolla, hanno ottenuto il rinvio dal Tribunale di Milanola norma nega un vantaggio retributivo proprio alle donne che generalmente hanno paghe più basse. Intanto la norma è già stata ripresa identica dnuova legge di Bilancio 2025.

