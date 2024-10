Spazionapoli.it - Napoli, è già ritmo scudetto: il confronto con gli ultimi 20 anni di Serie A

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilviaggia già acon Antonio Conte: ilcon i numeri degli20diA E’ unstraripante in questo inizio di stagione. Dopo la batosta alla prima giornata di campionato contro il Verona, che ha rappresentato ironicamente una sorta di 39° turno del campionato 2023-2024, gli azzurri non hanno più sbagliato nulla. Da 2 mesi pieni stanno viaggiano a ritmi pazzeschi, vivendo l’inizio di questo autunno alla grande. Oltre al successo netto sul Palermo in Coppa Italia, inA sono arrivate 8 vittorie e 1 solo pareggio in casa della Juventus. Sono ben 7 i clean sheet in 8 partite, di cui 3 consecutivi e 9 complessivi. Numeri impressionanti, che hanno portato gli azzurri a conquistare momentaneamente la vetta della classifica.