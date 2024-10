Musica: Raf live a Napoli il 6 dicembre per Self Control 40th Anniversary Tour Club (Di giovedì 31 ottobre 2024) A poche settimane dal concerto evento di RAF di venerdì 8 novembre per Self Control 40th Anniversary, annunciati i primi grandi ospiti: sul palco dell’Unipol Forum di Milano si esibiranno J-Ax e Umberto Tozzi; attesi altri artisti e amici che con Raf canteranno i suoi brani più celebri. Sarà una grande festa in Musica per celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia. Dopo il live dell’8 novembre all’Unipol Forum continueranno i festeggiamenti in grande stile con Self Control 40th Anniversary Tour Club, il Tour celebrativo di otto appuntamenti live. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) A poche settimane dal concerto evento di RAF di venerdì 8 novembre per, annunciati i primi grandi ospiti: sul palco dell’Unipol Forum di Milano si esibiranno J-Ax e Umberto Tozzi; attesi altri artisti e amici che con Raf canteranno i suoi brani più celebri. Sarà una grande festa inper celebrare il 40° anniversario non solo di una delle hit più famose di sempre, ma anche della carriera straordinaria del padre del pop in Italia. Dopo ildell’8 novembre all’Unipol Forum continueranno i festeggiamenti in grande stile con, ilcelebrativo di otto appuntamenti

MUSICA - RAF live a Napoli per "Self Control 40th Anniversary Tour Club, il 6 dicembre alla Casa della Musica

