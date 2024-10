Ilgiorno.it - Muratore morto a Ponteranica, chi è la vittima? Valentin, 44 anni, assunto da un’agenzia e al lavoro per una ditta subappaltatrice

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)(Bergamo), 31 ottobre 2024 –FLorin Palade, 44, romeno residente a Brescia residente in via Ugoni,da una agenzia per ile operante per conto di una azienda bergamasca. In burocratese un lavoratore in somministrazione. E’ questo il profilo dell'ultimo (ennesimo)sulin Lombardia. L’uomo è stato travolto da un muro che ha ceduto ed è rimasto sepolto sotto il materiale. L’incidente è avvenuto all’interno del cantiere della Teb, Tramvie elettriche bergamasche, dove è in corso la costruzione della linea T2 del tram. I sindacati "In subappalto, e anche in somministrazione. Un uomo di 44mentre lavorava nel cantiere per il treno TEB 2 nella zona di, alle porte di Bergamo. Anche oggi siamo obbligati ad aggiornare la tragica lista delle vittime di incidenti sul