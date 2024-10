Mistermovie.it - Mister Movie | Il Regista di Smile svela le condizioni per il Sequel Smile 3

Smile 2, diretto da Parker Finn, ha avuto un'apertura sorprendente, con recensioni positive e una trama che promette di espandere la maledizione demoniaca. Scopriamo le novità e le prospettive future per il franchise. Il successo di Smile 3: un sequel che fa scalpore e apre a nuove prospettive Smile 2, il seguito del film horror Smile del 2022, ha debuttato con risultati superiori rispetto al suo predecessore, non solo per quanto riguarda il botteghino, ma anche per le recensioni critiche. Il film ha raggiunto un impressionante 85% di recensioni positive, superando il 79% del film originale. Questo incremento di attenzione ha posto le basi per una potenziale espansione del franchise, con Parker Finn pronto a esplorare nuove strade narrative.