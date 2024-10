Mistermovie.it - Mister Movie | Il Gladiatore 2, Paul Mescal è preoccupato dopo aver sostituito Russell Crowe

Paul Mescal, nel ruolo di Lucio Vero in Il Gladiatore II, affronta il "nervosismo naturale" che accompagna il suo debutto in un grande film epico. Scopriamo le sue emozioni e le aspettative per questo attesissimo sequel. Un erede all'altezza di un'epoca Paul Mescal, 28 anni, è pronto a prendere le redini del franchise di Il Gladiatore, interpretando Lucio Vero, un ex erede dell'Impero Romano costretto alla schiavitù e a combattere nel Colosseo. Questo ruolo lo vede succedere a Russell Crowe, che nel film del 2000 ha reso indimenticabile il personaggio di Massimo. Nonostante la pressione che questo cambiamento comporta, Mescal esprime una certa sicurezza, grazie alla guida del regista Sir Ridley Scott, noto per il suo talento nel raccontare storie epiche.