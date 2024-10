Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale in tour: "Un grande piano di opere contro i disastri meteo"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Oggi qui a Montecchio abbiamo stampato la prima copia del nostro programma nella coop sociale L’Olmo, che fa inserimento lavorativo in maniera eccezionale. Ogni volta che leggeremo un punto del programma nei prossimi 5 anni, ci ricorderemo dei ragazzi che lo hanno stampato".Deha già macinato quasi 20mila chilometri in tutta la regione in un’intensa campagna elettorale per le Regionali. Ieri è tornato nel reggiano: Carpineti e Vezzano in mattinata, Reggiolo e Correggio di pomeriggio. Pausa pranzo al centro sociale Marabù di Montecchio. Il candidato del centrosinistra alla presidenza è accompagnato dai candidati reggiani Costa, Mammi, Arduini, Carletti, Amico e Fornili. A fare gli onori di casa al Marabù ci sono il ’past president’ Giuliano Arduini, il sindaco Fausto Torelli e il segretario Pd Gianluca Fontana.