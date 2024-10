Anteprima24.it - Manuel, una vita spezzata a 17 anni. L’amico: “Ho visto quel corpo a terra…”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiForchia oggi è avvolta in un silenzio straziante. Un silenzio che parla più delle parole, di un dolore che si fa spazio tra le strade, nelle case, tra i volti delle persone.Giordano, appena 17, era uno di quei ragazzi che animano la comunità, con il sorriso giovane e l’energia inesauribile. Diciasette, un’età in cui ladovrebbe promettere tutto, in cui il futuro sembra ancora un foglio bianco su cui scrivere. La sua giovane esistenza, però, si è interrotta tragicamente lungo la strada statale Appia, in località Campizze di Rotondi. Uno scontro con un’automobile mentre era in sella al suo motorino, e in un attimo tutto si è spento. I soccorsi sono arrivati in fretta, poi la corsa in ospedale, la speranza che si aggrappa a un filo. Mafilo si è spezzato prima di raggiungere il San Pio di Benevento.