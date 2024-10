Lapresse.it - Maltempo in Sardegna, ritrovato il corpo 41enne Davide Manca: era disperso da sabato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ statoildi, a Monte Arcosu, nel sud, proprio nel giorno in cui un gruppo di amici e parenti, un centinaio di persone con decine di fuoristrada, si erano organizzati per aiutare vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino, a cercare il loro amico. Ilcagliaritano eradascorso, quando a causa delera stato trascinato dalla furia dell’acqua con la sua jeep mentre attraversava il Rio Camboni durante un violento nubifragio. Fino all’ultimo si è sperato di poterlo ritrovare vivo,– velista ed escursionista – era esperto e forte, come raccontano gli amici. Ma poco fa è stato rintracciato il suosenza vita: una squadra di vigili del fuoco specializzata fluviale è stata elitrasportata insieme a un team del soccorso alpino.