Lukaku, ora serve continuità: va superato un trend negativo con l'Atalanta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Romeluè a caccia di, la sfida consarà decisiva: c’è unche vacontro i nerazzurri E’ finalmente tornato al gol su azione Romelu, che contro il Milan ha ritrovato la via della rete in movimento dopo che l’ultima risaliva ad oltre un mese fa in casa del Cagliari. Da quel momento solamente una marcatura, su rigore, contro il Como e poi il vuoto. Serviva come l’aria una scossa, specialmente dopo due prestazioni molto opache contro Empoli e Lecce. Contro difese che concedono molto poco e che si chiudono,ha trovato fin troppe difficoltà e la speranza, dunque, è che contropossa trovare più spazi. Il livello si alzerà, questo è chiaro, ma la Dea è una squadra molto offensiva e potrebbe concedere qualcosa in più nelle retrovie.