Azzurre era presente il Capo delegazione Chiara Vicenzatoday.it - Le Azzurre a Vicenza nel ricordo di Pablito Leggi tutto su Vicenzatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Vicenzatoday.it: Nei giorni scorsi la Nazionale Femminile ha giocato al Menti la gara amichevole contro la Spagna. Durante la giornata le ragazze di Soncin hanno fatto visita al murale dedicato a Paolo Rossi e alla mostra "Sfumature di Azzurro". A rappresentare leera presente il Capo delegazione Chiara

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Leneldi Pablito;neldi Pablito: Cappelletti e una delegazione dell’Italia in visita al murale e alla mostra del Museo del Calcio; Primavera 2: ilbatte il Cittadella e si prepara al derby di Coppa;, tutto è pronto per la sfida con la Spagna al Menti di; Roberto Baggio ricorda Totò Schillaci: «Fratelli d'Italia per sempre»;, il cordoglio per la scomparsa di Marisa Terzo; Approfondisci 🔍

Nel ricordo di Paolo Rossi: la Serie A femminile lo omaggia nella sua Vicenza

(msn.com)

La presidente della Divisione femminile Cappelletti insieme ad una delegazione della nazionale ha ricordato così il marito e campione ...

A Vicenza arriva la Spagna, le Azzurre cercano una nuova impresa. Soncin: “Vogliamo costruire qualcosa di magico” | OneFootball

(onefootball.com)

Use precise geolocation data. Actively scan device characteristics for identification. Store and/or access information on a device. Personalised advertising and content, advertising and content measur ...

Alberto Fortis a Mestre per la festa dell'etichetta veneta Azzurra: «Ho scritto una canzone dedicata a Venezia, la amo»

(ilgazzettino.it)

VENEZIA - «Sono spesso in tour. Dopo la tappa mestrina sarò infatti a Brescia e poi a Vicenza ed in altre città». Ad Alberto Fortis non manca di certo l'energia, ...

Italia-Spagna femminile: al Menti le Azzurre dominano le Furie Rosse

(vicenzatoday.it)

Pareggio per 1-1 nell’amichevole disputata ieri sera. Tanta gente sugli spalti e tanti applausi per un gruppo che ha saputo mostrare qualità e cuore.