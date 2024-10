Lavoro occupazione in calo al 621%

Lapresse.it - Lavoro, occupazione in calo al 62,1%

Leggi tutto 📰 Lapresse.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A settembre 2024, rispetto al mese precedente, diminuiscono occupati e disoccupati, a fronte della crescita degli inattivi. Lo comunica l’Istat,secondo cui l’diminuisce (-0,3%, pari a -63mila unità) tra uomini e donne, tra i dipendenti, tra i 15-24enni e i 35-49enni, mentre è sostanzialmente stabile per gli autonomi e per chi ha almeno 50 anni, mentre aumenta tra i 25-34enni. Il tasso dicala al 62,1% (-0,1 punti). Gli occupati sono 23 milioni 983mila. Rispetto a settembre 2023, gli occupati sono invece 301mila in più, sintesi dell’aumento dei dipendenti permanenti (+331mila) e degli autonomi (+81mila) e deldei dipendenti a termine (-110mila). A settembre 2024, rispetto al mese precedente, il numero di persone in cerca didiminuisce (-0,9%, pari a -14mila unità) tra gli uomini e tra chi ha 35 anni o più, mentre aumenta tra le donne e gli under 35.