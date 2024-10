Latina-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Monopoli, match dello stadio Domenico Francioni valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine nerazzurra si trova in una situazione di classifica abbastanza complicata e ha bisogno di ritrovare il successo davanti ai propri tifosi, in modo tale da uscire dalla zona playout. Latina-Monopoli, come seguire il match La formazione biancoverde, dal suo canto, è reduce da tre pareggi consecutivi e spera di tornare alla vittoria in questa sfida per non perdere ulteriore terreno dal primo posto in classifica attualmente occupato dal Benevento. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Domenico Francioni valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di. La compagine nerazzurra si trova in una situazione di classifica abbastanza complicata e ha bisogno di ritrovare il successo davanti ai propri tifosi, in modo tale da uscire dalla zona playout., come seguire il match La formazione biancoverde, dal suo canto, è reduce da tre pareggi consecutivi e spera di tornare alla vittoria in questa sfida per non perdere ulteriore terreno dal primo posto in classifica attualmente occupato dal Benevento. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Serie C: orario, tv, programma, canale esatto Sky e Now;sky o now? Dove vederla in diretta tv o streaming;in TV , si conclude la 10^ giornata di Serie A: dove vedere le ultime tre partite; Serie C girone C, verso. I convocati nerazzurri; Calcio in tv: tutte le partite del 31 ottobre, programma, streaming, calendario completo; Serie C NOW 2024/25 - Diretta Sky 11a Giornata: Palinsesto e Telecronisti; Approfondisci 🔍

Oggi in TV, si conclude la 10^ giornata di Serie A: dove vedere le ultime tre partite

(tuttomercatoweb.com)

C'è tanto calcio giocato da poter seguire in televisione anche nella giornata di oggi, giovedì 31 ottobre 2024. Si conclude il 10°.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

(calcionews24.com)

18.30 Latina-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW 20.30 Juventus Next Gen-Sorrento (Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT (canale 256) e NOW 20.45 Zona Serie A – DAZN ...

Monopoli, Colombo: “Non sottovalutiamo il Latina rinfrancato, giocherà chi più efficace”

(tuttocalciopuglia.com)

Impegno infrasettimanale domani per il Monopoli che sarà di scena al "Francioni" di Latina, dopo il pareggio pirotecnico per 2-2 in casa con il Trapani di sabato scorso. Il ...

Catania-Latina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25

(sportface.it)

To provide the best experiences, we and our partners use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us and our partners to process ...