Ilgiorno.it - La protesta ad alta quota: "Mi devono pagare gli stipendi". Muratore s’arrampica sulla gru

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Scenderò soltanto quando vedrò i miei soldi accreditati sul conto corrente". Disperato, un operaio, marito e padre di tre figli ieri pomeriggio è salitogru del cantiere per la realizzazione della nuova palestra polifunzionale in via Treves. L’uomo, che lavorava per una ditta che pare abbia effettuato alcuni interventi in subappalto, è arrivato al bar del palazzetto poco prima del tramonto e si è fermato a parlare con un altro operaio manifestando i problemi che aveva. "Non prendo loo da quattro mesi - ripeteva - come posso pensare a mia moglie e ai miei figli"? Il collega ha provato a farlo ragionare e a rassicurarlo: "Vedrai che una soluzione si trova". L’uomo, però, come una furia, ha raggiunto il cantiere e si è arrampicato fino in cima. "Ho messo io nelle mani del mio datore di lavoro un assegno di 51mila euro - ha urlato -.