Klopp su Sergio Ramos | Quando avevo questi giocatori in squadra li mandavo via

Jurgen Klopp non ama Sergio Ramos. La tensione risale alla finale di Champions 2018 in cui il difensore del Real Madrid costrinse Mohamed Salah ad uscire per infortunio dopo una brutta entrata. Queste le parole dell'ex allenatore del Liverpool nel podcast su Spotify Einfach mal Lupen: "Non credo che Sergio Ramos sia un bravo ragazzo. Quell'entrata su Salah è stata pericolosa. Non sapeva che Salah aveva problemi alla spalla, ma quell'intervento ne ha certificato l'infortunio. Non è il mio giocatore preferito. Quando avevo questi elementi nel gruppo spingevo per mandarli via".

