Juvemania, addio illusioni: sarà un'altra stagione da piazzamento. E alla società va bene così (Di giovedì 31 ottobre 2024) Percezione a parte - figlia del risultato, naturalmente -, c`è stato qualcosa che la Juve da San Siro si è portata nel mezzo tonfo dello Stadium. Leggi tutto 📰 Calciomercato.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Percezione a parte - figlia del risultato, naturalmente -, c`è stato qualcosa che la Juve da San Siro si è portata nel mezzo tonfo dello Stadium.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: sarà un'altra stagione da piazzamento. E alla società va bene così; Approfondisci 🔍

Juvemania: con un'alternativa a Vlahovic, Motta sarebbe primo. Gli errori pesano in tutti i pareggi

(calciomercato.com)

Perché bastava soltanto metterla dentro, senza paura. No, non dimentichiamo quanto abbia fatto Dusan finora, e quanto sia stato impattante e determinante. Sette gol totali, cinque in campionato ...

Milik-Juve, sarà addio: Giuntoli cerca un nuovo attaccante

(corrieredellosport.it)

Una vera data sul ritorno in campo ancora non c'è, né è ipotizzale a breve. Per questo resta il mistero sulle tempistiche del recupero di Milik, fermo ai box ormai da diversi mesi e destinato a ...

Senza una svolta sarà addio! Il futuro del rossonero è in bilico

(calcioblog.it)

Leggi l’articolo completo Senza una svolta sarà addio! Il futuro del rossonero è in bilico, su Notizie Milan.

Fiorentina, un ritorno amaro: sarà addio?

(calciostyle.it)

Fiorentina: la viola domenica affronterà l’Empoli, dove lì Fabiano Parisi era esploso. Il suo futuro sarà lontano da Firenze? Con Palladino ha giocato poco. Fiorentina, quale futuro per Parisi? La ...