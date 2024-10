Incendio nella notte, strage di auto Enjoy: 23 macchine distrutte dalle fiamme (Di giovedì 31 ottobre 2024) macchine cancellate dalle fiamme. Una distesa di auto ridotte in pezzi di lamiera. Incendio nella notte tra mercoledì e giovedì ad Assago, dove più di venti mezzi in sharing di Enjoy sono stati devastati da un rogo che è divampato attorno alle 3.30. L'allarme, stando alle prime informazioni Milanotoday.it - Incendio nella notte, strage di auto Enjoy: 23 macchine distrutte dalle fiamme Leggi tutto 📰 Milanotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)cancellate. Una distesa diridotte in pezzi di lamiera.tra mercoledì e giovedì ad Assago, dove più di venti mezzi in sharing disono stati devastati da un rogo che è divampato attorno alle 3.30. L'allarme, stando alle prime informazioni

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:nelladiEnjoy: 23 macchine distrutte dalle fiamme;nellaa Sciacca, distrutte 5e due scooter; Rogo in villa salvi per miracolo tre bambini: c'è l'ombra del dolo; Brindisi: 5in fiamme nellanellain piazza avvolta dalle fiamme: distrutta; Lecce, perseguita compagno della ex e incendia 7e 2 abitazioni; Approfondisci 🔍

Incendio al Kursaal, due arresti

(msn.com)

In carcere i presunti autori dell’incendio che distrusse il locale e di quello tentato al Villa Resort di Pieve ...

Auto a fuoco, l’ombra del dolo

(msn.com)

Un altro incendio di probabile natura dolosa, un’altra auto andata completamente distrutta. Poco dopo le 00.30 della notte tra martedì ...

Incendio nella notte a Foce Verde, auto distrutta dalle fiamme, danneggiato il garage

(latinatoday.it)

Incendio a Foce Verde nella notte. In fiamme un’auto parcheggiata all’interno di un garage. L’allarme è scattato la notte scorsa dopo che al 112 è arrivata la chiamata da parte di un uomo che così ha ...

Auto prende improvvisamente fuoco all’interno di un garage: paura nella notte a Foce Verde

(latinapress.it)

Paura nella notte al lido di Latina, nella zona di Foce Verde. Un cittadino ha segnalato al 112 l’incendio dell’auto ...