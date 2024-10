Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 31 ottobre: Umberto trema, Marcello è deciso a distruggerlo

Leggi tutto 📰 Movieplayer.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nelledella puntata odierna de Il9,teme la vendetta die la reazione di sua figlia, ma Marta ha altro di cui occuparsi. Il9 torna oggi, giovedì 312024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, con la puntata di Halloween che è anche l'ultima della settimana. Da lunedì 4 novembre la soap RAI, che è disponibile anche in streaming su RaiPlay e in replica il sabato su Rai Premium, tornerà regolarmente con una settimana da cinque episodi.Il: Marta abbandonerà suo padre?è su tutte le furie dopo aver scoperto la truffa ordita dacontro di lui. Non riesce a credere che suo fratello gli abbia nascosto tutto, e non sa