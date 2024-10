I carabinieri del Nas ispezionano alcune cantine vinicole: trovati anche escrementi di topo (Di giovedì 31 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo anti sofisticazione di Catania hanno eseguito una trentina di verifiche presso le aziende vinicole etnee, concentrando la loro attenzione nelle zone in cui si producono vini pregiati. E' stato eseguito il sequestro di circa 190 mila bottiglie di vino, oltre 150 mila Cataniatoday.it - I carabinieri del Nas ispezionano alcune cantine vinicole: trovati anche escrementi di topo Leggi tutto 📰 Cataniatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Idel nucleo anti sofisticazione di Catania hanno eseguito una trentina di verifiche presso le aziendeetnee, concentrando la loro attenzione nelle zone in cui si producono vini pregiati. E' stato eseguito il sequestro di circa 190 mila bottiglie di vino, oltre 150 mila

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Idelcantine vinicole: trovati anche escrementi di topo; Olio contraffatto e locali sporchi, ideloltre 1.200 aziende. Denunciati in 26; "Operazione" su canale Nove, idi Pescarauno stabilimento balneare;: continuano i controlli delle mense e negli altri campi riguardanti la sicurezza degli alimenti – sequestrate 57 tonnellate di prodotti ittici;: I controlli deiper verificare la corretta applicazione delle misure di contenimento epidemico da COVID-19. Sotto osservazione il trasporto pubblico; Ideli supermercati catanesi: "In laboratorio scopriamo le alterazioni"; Approfondisci 🔍

Roma, i controlli dei Nas nei ristoranti: pesce nascosto nei trolley destinato ai locali etnici

(roma.corriere.it)

Sequestrati due quintali di prodotti ittici di contrabbando, c'era anche maxi molluschi. Il precedente nella Chinatown di Milano ...

Controlli Nas su canili e pet food, più di 1 mln le violazioni

(ansa.it)

Carenze igienico-strutturali ed autorizzative degli ambienti destinati al ricovero, maltrattamenti, omessa registrazione degli animali all'anagrafe canina, gestione irregolare dei farmaci. (ANSA) ...

Controllo straordinario dei carabinieri: segnalazioni e sanzioni

(laprovinciacr.it)

Il servizio è stato pianificato per rafforzare la sicurezza pubblica, prevenire reati e contrastare comportamenti antisociali, soprattutto in aree frequentate quotidianamente da numerosi studenti ...

I Nas alla scuola elementare di via Magenta a Castelfranco di Sotto: nessuna irregolarità, segnalate alcune carenze

(gonews.it)

I carabinieri hanno verbalizzato alcune prescrizioni che verranno notificate alla Asl e al comune, per l'attuazione delle risoluzione. Il loro controllo dei Nas non ha interessato né il cibo ...