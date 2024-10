Gli allievi-operai. Infortuni sul lavoro. Dalla teoria alla pratica in una palestra ad hoc (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova patente a punti nei cantieri edili ed una sempre maggiore necessità di sicurezza sul lavoro. Il Gruppo Lupi-We Care di Pontedera scende in campo con una novità assoluta sul territorio, un cantiere-palestra dove esercitarsi e mettere davvero in pratica le buone condotte per rispettare le norme di sicurezza. Nel nuovo stabilimento di viale Africa è entrata in funzione la Trading Academy, un luogo pensato e ideato per la sperimentazione del lavoro sicuro, una vera e propria palestra all’interno della quale sono stati ricreati vari scenari di cantiere per consentire agli aspiranti lavoratori di esercitarsi su percorsi diversi, sperimentandone, sotto la guida di trainer esperti, il grado di sicurezza. Dal più comune ai più alti livelli di complessità. Lanazione.it - Gli allievi-operai. Infortuni sul lavoro. Dalla teoria alla pratica in una palestra ad hoc Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La nuova patente a punti nei cantieri edili ed una sempre maggiore necessità di sicurezza sul. Il Gruppo Lupi-We Care di Pontedera scende in campo con una novità assoluta sul territorio, un cantiere-dove esercitarsi e mettere davvero inle buone condotte per rispettare le norme di sicurezza. Nel nuovo stabilimento di viale Africa è entrata in funzione la Trading Academy, un luogo pensato e ideato per la sperimentazione delsicuro, una vera e propriaall’interno della quale sono stati ricreati vari scenari di cantiere per consentire agli aspiranti lavoratori di esercitarsi su percorsi diversi, sperimentandone, sotto la guida di trainer esperti, il grado di sicurezza. Dal più comune ai più alti livelli di complessità.

